Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayalıklarda mahsur kalan eşek kurtarıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Siirt-Eruh Karayolunda 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan eşek, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt-Eruh Karayolu'nun 8'inci kilometresinde sarp kayalıkların olduğu uçurumda çıkan eşek mahsur kaldı.
Kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, 5 gündür mahsur kalan eşeği kurtardı.
Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıktığı yamaçta 5 gündür mahsur kalan eşeği halat ve itfaiye aracı yardımıyla çıktığı yamaçtan kurtararak doğaya saldı.
Etiketler: Siirt
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