Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeklerden kaçan çocuk, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk, bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada 5 köpeğin üzerine gelmesi üzerine korku yaşadı.
Köpeklerden birinin üzerine koşması sonucu panikle yola fırlayan küçük kız, karşıya geçerken düştü.
Bu sırada bir kamyonet, manevra yaparak küçük kıza çarpmadan durdu.
Son anda araç altından kalmaktan kurtulan çocuğun yardımına çevredekiler koştu.
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