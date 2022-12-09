Burdur’da Vali Ali Arslantaş’ın katılımıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri” konulu genelge çerçevesinde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bucak Bölge Trafik Denetleme Amirliği uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara zorunlu olan kış lastiği kullanımı denetlendi.

Denetlemede kış lastiği takmayan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Arslantaş, trafik kurallarına uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesini isteyerek, kazasız bir kış mevsimi temennisinde bulundu.

Yapılan denetimde sürücülere alınan karar doğrultusunda sürücülere "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda" 2022-2023 kış dönemi için 1 Aralık 2022 ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun getirildiği hatırlatılarak, hususi tescilli araçlarda zorunlu olmamakla birlikte, karlı havalarda kış lastiği kullanılması can ve mal emniyeti açısından faydalı olacağına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğunun ihlali durumunda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesinde "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak" hükmüne istinaden 1.152 TL idari para cezası ile 10 ceza puanı uygulanacağı aktarıldı.