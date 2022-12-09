Dikili Devlet Hastanesi-Dikili Garajı arasında sefer yapan Tuğba Gelengül’ün kullandığı 839 numaralı belediye otobüsü, önceki gün Salimbey Mahallesi'nde arıza yaptı.

Gelengül, Devlet Hastanesi karşısındaki yokuşta, aracı yolun sağına çekip, arızaya bakmak için indi. Otobüsün arkasındaki motor kaputunu açtığı sırada otobüs bir anda harekete geçti.

Motor kaputundaki dışardan stop etme butonuna basarak otobüsü durdurmaya çalışan Gelengül, kendisini kurtaramayınca sürüklendi.

Otobüs, park halindeki otomobile, ardından da bir duvara çarparak durdu.

Kol ve bacaklarında kırıklar oluştu

Yaralanan Gelengül, çağırılan ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Tuğba Gelengül, ilk müdahalesinin ardından Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkları alçıya alınan Gelengül, taburcu edildi. Otobüsteki 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Bu arada kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.