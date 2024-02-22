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Türkiye
AA 22.02.2024 09:29

Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 168 santimetre ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü.

Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 168 santimetre ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.02.2024 En düşük En yüksek

Hakkari KY -17 -2
Kartalkaya S -6 0
Sarıkamış KY -9 -2
Palandöken KY -9 -2
Ergan KY -5 0
Erciyes KY -5 1
Kartepe S -3 6
Uludağ AB -3 4
Çambaşı KY -5 2
Yıldıztepe P -1 2
Mersivan KY -15 -10
Yalnızçam KY -8 1
Ilgaz KY -3 0
Yıldız Dağı KKY -2 2
Zigana KY -5 5
Kop KY -4 2
Denizli S -3 5

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu)

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