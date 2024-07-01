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Türkiye
İHA 01.07.2024 06:39

Kavurucu sıcaklarda rafting yaparak serinlediler

Erzincan’da sıcaktan bunalanlar Karasu Nehri’nde rafting yaparak serinliyor.

Kavurucu sıcaklarda rafting yaparak serinlediler
[Fotograf: İHA]

Erzincan gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle oldukça zengin bir kaynağa sahip olarak bölgenin ekoturizm cenneti halinde. Doğa ve adrenalin tutkunları da serinlemek için rafting yapılabilen Karasu Nehri’nin yolunu tutuyor.

Erzincan’ın Kemah ilçesi yolu üzerinde nehrin kıyısında yelekler ve kasklarını giyen doğa tutkunları, organizasyon rehberlerinden kısa süreli teknik bilgileri alarak 10 kişilik gruplar halinde botlara biniyor.

Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda rafting yapan doğaseverler, hem suda yüzüp serinliyor hem de unutulmaz bir gün geçiriyorlar.

Fırat'ın kolu olan Karasu Nehri, özellikle doğa sporlarının cazibe merkezine dönüşüp, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 

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