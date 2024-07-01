Diyarbakır'da trafik kazaları: 1 ölü, 9 yaralı

Diyarbakır-Lice karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde Veysi D. yönetimindeki otomobil ile Orhan B. idaresindeki otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şehir içi minibüsü yayalara çarptı

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi’nde Y.E. kontrolündeki şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. ile ağabeyi Mehmet M.’ye çarptı.

Kaza esnasında Ahmet M.’nin kızı Semanur M. ise yara almadan kurtuldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ahmet M., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Mehmet M.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ahmet M.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan sürücü Y.E.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.