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Türkiye
AA 01.07.2024 05:53

Eskişehir’de taksi ile lüks otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, önce bindiği taksiyi daha sonra başka bir otomobili bıçakla gasbederek kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir’de taksi ile lüks otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde bir taksiyi durduran Kaan Ali E. üzerindeki bıçakla taksiyi gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Taksicinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kent genelinde görevli tüm personel, şüphelinin geçebileceği muhtemel güzergahlarda tedbir aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E'nin kaçırdığı taksi, Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Eskişehir’de taksi ile lüks otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Aynı sokak üzerinde otomobil gasbetti

Ekipler, bölgedeki incelemede şüpheli Kaan Ali E'nin aynı sokak üzerindeki bir otomobili yine bıçakla gasbederek kaçtığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E. yönetimindeki otomobil, Akcami Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Kaan Ali E, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gasbedilen araçlar sahiplerine teslim edildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E. ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Eskişehir Hırsızlık Polis Taksi
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