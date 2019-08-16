Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi, tüfekle karşı gruba rastgele ateş açtı, saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3'ü ağır 17 kişi yaralandı

Kafasına ve göğsüne saçma isabet eden 3 kişinin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, olay sonrasında mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, şüphelilerden E.Ç'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA