Kavga ettiği yolcunun ölümüne neden olan taksici tutuklandı

Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 14 Ağustos'ta Faslı Jamal Doumane'nin tartışma sonrası darbedilmesiyle ilgili "kasten yaralama" suçundan yürütülen soruşturmada hakkında "konutu terk etmeme" kararı verilen şüpheli taksici için savcılık tarafından yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Faslı Doumane'nin hayatını kaybetmesinden sonra suç vasfının "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" şeklinde değişmesiyle yeniden gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne götürülen Doğan G, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Doğan G'nin "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde Faslı Jamal Doumane ile taksi şoförü Doğan G. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taksicinin yumruk ve tekme atarak yere düşürdüğü Doumane bayılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Doumane müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, Doğan G. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Doğan G, hakkında "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Faslı Doumane'nin hastanede hayatını kaybetmesi üzerine suç vasfı değiştiği gerekçesiyle Doğan G. yeniden gözaltına alınmıştı.