Metrelerce yüksekliğe ulaşan kara ve sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklığa rağmen gece gündüz nöbet tutan komandolar teröristlere göz açtırmıyor.

TRT Haber, Şırnak Beytüşşebap Komando Alay Komutanlığına bağlı Kato üs bölgesinde görev yapan jandarma komandolar ile birlikteydi.

Şüpheli hareketler tespit edilip, nokta atışı ile imha ediliyor

Teknolojinin en ileri olanaklarına sahip yerli ve milli teçhizatlarla güçlendirilen Mehmetçik, şüpheli hareketleri anında tespit edip, nokta atışı ile imha ediyor.

Operasyonlarda terör örgütünün inlerine girildi. Teröristlerin sığınak olarak kullandığı yüzlerce mağara, binlerce silah, mühimmat ve tonlarca yaşam malzemesi ele geçirildi.

Beytüşşebap halkı rahat bir nefes aldı

Kato dağının teröristlerden tamamen temizlenmesi Beytüşşebap halkına da rahat bir nefes aldırdı.

Eskiden terörden dolayı çok zorluklar çektiklerini ifade eden bölge halkı, hayvanlarını rahatlıkla yaylalara çıkardıklarını, kendilerinin de yaylalara çıkabildiklerini söyledi.

Çocuklar artık güvenle okula gidebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mehmetçik, bölgede sağlanan huzurun devamı için tedbiri elden bırakmıyor. Teröristlerin Irak'taki kamplardan yurda girişini önlemek için bölge 24 saat izleniyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Mikail Sevinç