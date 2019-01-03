Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağında, yolcu Mehmet Suel'e çarptı.

Kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Suel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Mehmet Suel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Metrobüsün şoförü de Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler ise normale döndü.

Kaynak: AA, TRT Haber