Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Van'ın kuzey ilçeleri hariç yer yer kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık Hakkari'de ölçüldü

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Muş'ta 7 ve Hakkari'de 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 0 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA