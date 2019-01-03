Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra bölgenin batısından başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul'da kar yağışı gece başlayacak

Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA