İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 18 milyon öğrenci ve ailelerinin beklediği yarıyıl tatilinde muhtemel yoğunluğu öngörerek 87 ek seferle tatilcilere destek verdi. 18 Ocak Cuma akşamı başlayıp 3 Şubat Pazar günü sona erecek yarıyıl tatili boyunca İDO, tüm hatlar için talep yoğunluğunu gözeterek planladığı ek seferlerle tarife sıklığını desteklerken, aynı zamanda avantajlı bilet fiyatları sunuyor.

Ek seferler şimdiden satışa açıldı

Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak şekilde planlanan ve sömestir tatili dönemini kapsayan İDO tarifeli seferlerini 87 karşılıklı ek sefer ile destekleyecek. İDO planlanan ek seferlerle birlikte, sömestir döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısını bin 183’e çıkarmış oldu. Ek seferler şimdiden satışa açıldı.

İDO yolcuları, İDO’nun deniz otobüsü dış hatlarında, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 48 TL, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu ve T.K-Armutlu-Bursa 23 TL’den başlayan avantajlı fiyat seçeneklerinden yararlanmak için "www.ido.com.tr"yi ziyaret ederek istedikleri saatlerdeki seferlere bilet alabiliyor. Ayrıca, İDO terminallerindeki gişe noktaları, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezi aracılığıyla da istenilen destinasyon için de bilet satın alınabiliyor.

Hızlı feribot hatlarında avantajlı fiyatlar

İDO’nun hızlı feribot hatlarında ise Pendik-Yalova hattında yaya yolcu 8 TL, araç içi yolcu 1 TL, araç 60 TL, Yenikapı-Yalova hattında yaya yolcu 20 TL, araç içi yolcu 14 TL, araç 72 TL, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcu 23 TL, araç içi yolcu 15 TL, araç 102 TL, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcu 48 TL, araç içi yolcu 30 TL, araç 163 TL olmak üzere başlayan fiyatlarla avantajlı biletler satışa sunuluyor.

Kaynak: AA