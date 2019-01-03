Van'da yoğun kar nedeniyle 18 mahalleye ulaşım sağlanamıyor, karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hakkari'de 29 mezra ve 7 köye olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca ilçesinde 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 mezra ile Şemdinli ilçesinde 1 köy ve 5 mezranın yolu kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Muş

Muş'ta kar ve tipiden kapanan 265 köy ve 98 mezra yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini, olumsuz durumlara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiğini söyledi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 63, Pütürge'de 59, Hekimhan'da 58, Arapgir'de 41, Yazıhan'da 27, Doğanşehir'de 25, Kale'de 19, Yeşilyurt'ta 18, Doğanyol'da 13, Battalgazi'de 11, Kuluncak'ta 6, Arguvan'da 4 ve Darende'de 2 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 346 yerleşim biriminin 4 bin 667 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde 66 köy ile 103 mezraya ulaşılamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.

Erzurum

Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları ise buz tuttu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, İliç'de 10, Kemah'da 2, Kemaliye'de 22, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 25 ve Tercan'da 8 olmak üzere toplam 74 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Çalışmaların 14 ekip, 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 8 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için sürdürüldüğü aktarıldı.

Tunceli

Tunceli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı 6 ekip karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ekiplerin çalışmasını yüksek kesimlerde yer yer meydana gelen tipi ve sis olumsuz etkiliyor.

Iğdır

Iğdır'da da kar yağışı sebebiyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA