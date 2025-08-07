Açık 33.5ºC Ankara
AA 07.08.2025 12:07

Katil zanlısının "barut izi oyunu" gizli tanık bozdu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir gencin aile içi tartışma sonucu tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, babanın elindeki barut izini gizlemek için ellerini çamaşır suyuyla yıkadığı iddiası, gizli tanık ifadesinde yer aldı.

Katil zanlısının "barut izi oyunu" gizli tanık bozdu

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran'da Karkamış ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyyüp T'nin silahla vurularak öldürülmesine ilgili yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.

Olay sonrası ağabey İbrahim Halil T, cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim olmasına rağmen jandarma ekipleri, baba Muhsin T'nin oğlunun yanına hastaneye gitmek yerine, ters istikametteki ablasının evine gitmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

İbrahim Halil T'nin tutuklanmasının ardından savcılık talimatıyla aile bireylerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, baba Muhsin T. ve amca Rasim T'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

"Baban yaşlı, sen üstüne al, az yatarsın"

Bu süreçte jandarmaya başvuran bir kişi, gizli tanık olarak ifade verdi. Tanık, cinayetten bir gün önce Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

Olay günü saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyduğunu belirten tanık, Eyyüp T'yi evin bahçesinde kanlar içinde gördüğünü ifade etti.

Gizli tanık ifadesinde şunları anlattı:

"Yakınları hemen arabaya binerek Eyyüp'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Rasim T, İbrahim Halil T'ye 'baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dediğini duydum. Sonra Rasim T, olay yerinde bulunan mermi kovanını etrafındakilere toplattı ve İbrahim Halil T'nin elinde barut izi çıksın diye ona ateş ettirdi. Ben bu silah seslerini duydum. Bu olayı farklı şekilde organize eden Rasim T'dir."

Olayda kullanılan tabancanın baba Muhsin T'ye ait olduğunu iddia eden gizli tanık, şöyle devam etti:

"Rasim T, kovanları toplatıp tabancayı İbrahim Halil'in eline sürerken, Muhsin T'ye 'ellerini çamaşır suyuyla yıka ve üstünü değiştir' diyerek onu gönderdi. Sonra Muhsin T, ilçe merkezinde oturan kardeşinin evine gitmiş. Burada banyo yapmış ve giyecek kıyafet istemiş. Jandarma olay yerine geldiğinde silah İbrahim Halil'in elindeydi. Silahta izi çıksın diye sürekli elini silaha sürüyordu ve jandarma gelene kadar silahı kimseye vermedi. Eyyüp T'yi kardeşi İbrahim Halil vurmadı, babasının vurduğunu, olayın İbrahim Halil tarafından üstlenildiğini bütün köy biliyor."

Cinayeti işlediği iddia edilen baba Muhsin T, ifadesinde, kavga anında olay yerinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü, amca Rasim T. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Muhsin T, "alt soydan akrabayı öldürmek" suçundan, Rasim T. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. Aile yakınlarından diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba, amca ve ağabeyin tutuklandığı soruşturma kapsamında iddianamenin hazırlanmasının ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

