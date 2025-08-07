Açık 30.7ºC Ankara
AA 07.08.2025 10:31

"Alev savaşçıları" Bilecik'teki orman yangınında adeta canlarını dişlerine taktı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Temmuz'da çıkan, ardından Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına sıçrayan yangında orman personeli, alevleri söndürmek için cansiparane mücadele etti.

Osmaneli sınırlarına sıçrayıp 5. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli illerden ekipler sevk edildi.

Ormancılar, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan, yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri söndürmek için adeta canlarını dişlerine taktı.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü personeli 30 yaşındaki Hasan Muhammet Kırdağ, "yeşil vatan" için arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi.

Haziran ayında Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında da görev aldıklarını anlatan Kırdağ, "Daha sonra 20 Temmuz'da Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de de yangın çıktı. Biz de oraya yönlendirildik. Kurtköy'deki yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaparken bu sefer de Osmaneli'de çıkan yangında görevlendirildik" dedi.

"Önce arkadaşlarımın canını düşünüyorum"

Kırdağ, alevleri söndürmek için "gece gündüz" demeden çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Zor bir süreç atlattıklarını belirten Kırdağ, "Fazla dinlenme fırsatımız olmadı. Son günlerde hava sıcaklığı yangınlara elverişli. Halkımızın ormanlara yakın mesafelerde ateş yakmaması gerekiyor. Yeşil vatanımızı hep beraber korumalıyız" ifadesini kullandı.

Arazöz şoförü 32 yaşındaki Samet Efe de dedesi ile babasının yangın gözetleme kulesi görevlisi olduğunu, bu sebeple çocukluğundan beri ormanla iç içe olduğunu kaydetti.

Kendisinin de Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünde işe başladığını aktaran Efe, "Yangın sahasına girdiğimizde önce arkadaşlarımın canını düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımla adeta aile gibi olduk. Görevimiz zorlu ancak vatanımız, çocuklarımız, geleceğimiz ve yeşil vatan için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Kırklareli Vize Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mahmut Aydın ise 11 yıldır orman teşkilatında çalıştığına değindi.

İzmir'deki orman yangınından sonra Bilecik'te görevlendirildiklerini ifade eden Aydın, "Yanan ormanları gördüğümüzde bizim de içimiz yanıyor. Sonuçta buralar yeşil vatanımız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yangınlarda birçok yaban hayvanı da ölüyor. Vatandaş olarak daha dikkatli olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

