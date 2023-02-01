Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'ya giden otobüs devrildi: 13 yaralı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'ya cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün Taşköprü ilçesinin Yazıhamit köyü mevkiinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Taşköprü ilçesinin Yazıhamit köyüne cenazeye gidenlerin bulunduğu Esenler Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Yazıhamit köyü mevkiinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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