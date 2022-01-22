İlçede son günlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İhsangazi ilçesi ile Sünnük köyü arasında kar nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan Mehmet Dabanali'nin kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan greyderde mahsur kalan Dabanali, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Greyder operatörü olaydan yara almadan kurtarıldı. Yol ise başka bir iş makinesiyle açıldı.