Türkiye
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor10 Ekim 2019 Perşembe 11:52 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 13:32
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkiinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da etkisini artıran sis nedeniyle, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkiinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolu mevkiinde ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA