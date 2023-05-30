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Türkiye
AA 30.05.2023 09:27

Kastamonu'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı yolların menfezleri tıkandı, kapanan yolların açılması için yetkililer çalışma başlattı.

Kastamonu'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

İlçe genelinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Yukarıçakırçay köyünde menfezlerin tıkanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ve Hanönü Kaymakamlığı ekipleri, tıkanan menfez ve yolların açılması için çalışma yaptı.

Bağdere köyünde çayın debisinin yükselmesi nedeniyle su seviyesi, Hanönü Belediyesine ait güneş enerji panellerine yaklaştı. Sel suyunun çevreye zarar vermemesi için belediye ve DSİ ekipleri çalışma yaptı. Özel bir şirkete ait konteyner yatakhane de tedbir amacıyla boşaltıldı.

'Mecbur olmadıkça çay ve ırmak kenarlarına yaklaşılmamalı'

Belediye Başkanı Serkan Uçar, ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, "Şu an sıkıntı olacak bir durum yok ama meteoroloji verilerine göre yağışların devam edeceği gözükmektedir. Halkımıza mecbur olmadıkça çay ve ırmak kenarlarına yaklaşmamasını öneriyoruz" dedi.

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