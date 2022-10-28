Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da park halindeki kamyon 20 metrelik uçuruma devrildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde park halindeki kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple hareket ederek uçuruma devrildi. Kamyon, 4 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Halkabükü ve Yenice köyleri arasındaki yolun yapımında kullanılan özel bir firmaya ait hafriyat kamyonu, park halindeyken kayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kamyonu buradan çıkarmak için bölgeye vinç getirildi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkarılan kamyon, tıra yüklenerek firmanın merkezine götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kastamonu
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