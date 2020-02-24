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Kastamonu'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hayri Ünlü'ye ulaşamayan yakınları dün jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Ünlü'nün kullandığı otomobil ilçeye bağlı Ovacık köyü mevkisinde uçuruma devrilmiş halde bulundu.
Yapılan incelemede Hayri Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ünlü'nün cesedi, jandarma ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: kastamonu cide trafik KazasıSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 04:23
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