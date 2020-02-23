Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO'nun seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiği için programdan kaldırıldı.
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