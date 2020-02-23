İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Devlet, tüm imkanlarını depremzedeler için seferber etti.

Deprem haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'dan hemen deprem bölgesine geçti, incelemelerde bulundu.

Soylu, "Deprem olduktan sonra hem güvenlik güçlerimiz, AFAD, Kızılay, UMKE sağlık ekipleri bu köylere doğru harekete geçti. Şu ana kadar bu 4 köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz. Şuanda artçılar da devam ettiği için vatandaşlarımızın her birine çadır kurulacak." dedi.

Bölgede çadırlar kuruluyor, hasar tespit çalışması yapılıyor

Depremzedelerin yaralarının sarılması için AFAD da harekete geçti, 13 çalışma grubu oluşturuldu. Kısa sürede arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı ve eksikler tek tek belirlendi. Ardından bölgeye çadır, çok sayıda battaniye, yatak ve ısıtıcı gönderildi. Bölgede 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi de hazır bekletildi.

Bakan Soylu, "Hemen hemen bu geceye kadar bu çadırların kurulumunu temin etmeye çalışacağız. Ardından hayvanların çadırlarını kuracağız ki onlarda bu soğukta dışarıda kalmasınlar. 4 köy merkezli sıcak yemek dağıtımını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Türk Kızılay, depremzedelerin su ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Van Büyükşehir Belediyesi mobil ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Depremzedelere psikososyal destek

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de depremzedelere psikososyal destek vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 küçükbaş hayvan sevkiyatı yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı da yaraların sarılması için devrede. Bakanlığın açıklamasına göre, 193 ahır yıkıldı, 2 bin 25 hayvan telef oldu. Bölgeye ilk etapta 200 küçükbaş hayvan sevkiyatı başladı.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Muhammed Ali Civelek