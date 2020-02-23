Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 19.00'da İran'ın Hoy kenti merkezli 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6,51 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem anı canlı yayında

Deprem anı Van'daki TRT Haber'in canlı yayınına yansıdı.

İran sınırında 5,9'luk bir deprem daha meydana geldi. Deprem anı @trthaber'in canlı yayınına yansıdı. pic.twitter.com/I8Yr9TQu8b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2020

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.

9 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Özpınar'da 7, Güvendik'te 1, Gelenler'de ise 1 kişi hayatını kaybetti. Depremden en çok etkilenen Özpınar oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik." dedi.

1250 çadır bölgede, sıcak yemek dağıtılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede deprem çalışmalarını takip ediyor.

Bakan Soylu, bölgeye 1250 çadırı sevk ettiklerini, çadırların kurulmaya başlandığını açıkladı.

Bölgede sıcak yemek dağıtımı da yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.