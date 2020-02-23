Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulu'muzun önerdiği alınması gereken tüm kararların alınmasını söylediler. İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunuyor. Buna ilaveten Iğdır'dan özel Nahcivan'daki Dilucu Sınır Kapısı da bulunuyor.

İran'dan gelişler durduruldu

Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu.

5 kişide koronavirüs çıkmadı

Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi. Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı.

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