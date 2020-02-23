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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:06
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