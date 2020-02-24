Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,86 kilometre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ise 173,08 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 02.08'de meydana gelen deprem, 15,07 kilometre derinlikte kaydedildi.