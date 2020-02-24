Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,86 kilometre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ise 173,08 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 02.08'de meydana gelen deprem, 15,07 kilometre derinlikte kaydedildi.
Son Haberler
- 02:39
- 02:02
- 01:37
- 01:25
- 00:17
Sıradaki Haber
Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz