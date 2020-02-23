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Denizli'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Medet Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: denizli tavas trafik KazasıSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:00
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