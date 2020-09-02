Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle, yaklaşık 500 hektarlık bir ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

İhbar üzerine yangına Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile çevre ilçelerde çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Şiddetli şekilde devam eden yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Öte yandan yangından etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

Vali Çakır'dan açıklama

Kastamonu Valisi Avni Çakır, rüzgarın etkisiyle yangının kontrolden çıktığını söyledi.

"Tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık"

Yangının çevre köyleri tehdit eder hale geldiğini anlatan Vali Çakır, "Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık" dedi.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çakır, "Havadan 1 uçak ve 2 helikopterle, yerde de yeteri kadar araç ve ekipmanla müdahale ediyoruz ama maalesef rüzgarın da etkisiyle şu an kontrolümüzde değil. Havanın kararmasıyla havadan müdahale imkanı son buldu. Bu akşam da karadan dozerlerimiz, kepçelerimiz ve arazözlerimiz ile ve yeteri kadar insan gücümüzle çalışıyoruz. Şu an için yangın yayılmaya devam ediyor. Ama can ve mal kaybı söz konusu değil. İnşallah sabaha kadar kontrol altına almayı umut ediyoruz" diye konuştu.