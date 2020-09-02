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Kocaeli'de hafif ticari araç kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-130 karayolu Çiftlik Mahallesi İzmit istikametinde seyreden İ.A. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yöne giden R.B'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Hafif ticari aracın kamyonun altına girmesi sonucu kazada, sürücü ile yanında bulunan N.A. araçta sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan N.A, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kara yolunda trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet HastanesiSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 18:03
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