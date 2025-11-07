Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.11.2025 10:50

Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 5. gününde

Kastamonu'da 5 gün önce kaybolan anne ve oğlunu bulmak için çalışmalar sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 5. gününde

2 Kasım'da Bozkurt'taki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Bozkurt ilçe merkezi ve kırsalında anne ve oğlunu arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.

AFAD,UMKE, polis ve jandarma ekipleri, seferber oldu. Ekipler, anne oğlun en son görüldükleri yollar ile Köseali Köyü çevresinde çalışmalara ağırlık verdi. Eğitimli köpeklerin ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 5. gününde

Huriye Helvacı ve oğlunun kaybolduğu güne ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntülerde anne oğlun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görüldü.

Kastamonu'da anne ve oğlundan 2 gündür haber alınamıyor
Kastamonu'da anne ve oğlundan 2 gündür haber alınamıyor

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, her türlü ihtimali değerlendirdiklerini,,bölgedeki kamera kayıtlarını incelediklerini söyledi.

ETİKETLER
Kastamonu Polis
Sıradaki Haber
Ulusal Süt Zirvesi 20 Kasım'da Antalya'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
11:19
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
11:20
Artvin'de Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan
11:11
Yılın son enflasyon raporu açıklandı
11:17
Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar
11:02
Bakan Tekin: Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyoruz
Gazze'de çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için çöp yığınlarını arıyor
Gazze'de çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için çöp yığınlarını arıyor
FOTO FOKUS
TRT World 10 yaşında
TRT World 10 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ