Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 5. gününde

2 Kasım'da Bozkurt'taki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Bozkurt ilçe merkezi ve kırsalında anne ve oğlunu arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.

AFAD,UMKE, polis ve jandarma ekipleri, seferber oldu. Ekipler, anne oğlun en son görüldükleri yollar ile Köseali Köyü çevresinde çalışmalara ağırlık verdi. Eğitimli köpeklerin ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

Huriye Helvacı ve oğlunun kaybolduğu güne ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntülerde anne oğlun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görüldü.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, her türlü ihtimali değerlendirdiklerini,,bölgedeki kamera kayıtlarını incelediklerini söyledi.