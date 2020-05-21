Kastamonu'nun Evrenye köyünde market işleten Cemalettin Karadayı'nın iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerine son yıllarda kargalar dadandı.

Marketin önündeki stanttan aldığı cips paketi ile uçarak uzaklaşan karganın görüntüsü çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde stanttan aldıkları cipsin paketini cadde ortasında gagalarıyla patlatarak yiyen kargaların zaman zaman cips için kavga ettikleri de görülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Market sahibi Cemalattin Karadayı, kargaların 5-6 yıldır aynı mevsimde kapı önündeki cipsleri çaldıklarını söyledi.

Kargalara karşı herhangi bir tedbir almadığını belirten Karadayı, "Kargaların karnı acıkmış, hırsızlığa gelmişler. 5-6 seneden beri bu mevsimde oluyor. Kısmetini alıyor hayvan. Sadece benden değil diğer arkadaşlardan da alıyorlar. Paketlerin içinden üçer beşer alıp götürüyorlar" dedi.