Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaför, berber ve güzellik salonları bir süre kapalı kaldı. 11 Mayıs'ta tedbirler esnetilince, yeniden açıldılar.

İstanbul'da kuaför ve güzellik salonlarında, açıldıktan sonra yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı öncesi talep artınca mesai saatleri de uzatıldı. Bayram düzenlemesini, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kuaför ve güzellik salonları saat 02.30'a kadar açıktı.

Kuaförler, bugün yine gece 02.30'a kadar, 22 Mayıs Cuma günü ise 23.00'e kadar hizmet verecek.

Amaç, kuaför ve güzellik salonlarında, hem bayram öncesi talebi karşılamak hem de oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek.