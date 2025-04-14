Kastamonu'da kardan dolayı ulaşılamayan köydeki hasta için ekipler harekete geçti

Yoğun kar dolayısıyla yolu kapanan ilçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Muratbaşı köyünün Keti Mahallesi'nde 95 yaşındaki Şaban Güner'in rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, greyderle köy yolunu açmaya çalıştığı sırada, AFAD ve UMKE ekipleri dağ arama kurtarma aracıyla hastaya ulaştı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, daha sonra yolun açılmasıyla ambulans ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.