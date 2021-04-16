Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Çatalkaya Sanayi Sitesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerini taş ve sopalarla darbetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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