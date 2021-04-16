Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 20:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yamaç paraşütünde uçan gözlüğü kucağına düştü
Fethiye Ölüdeniz'de, yamaç paraşütü yapan kadının güneş gözlüğü, rüzgarın etkisiyle fırladı. Havada süzülen gözlük kısa süre sonra kadının kucağına düştü. Yamaç paraşütü pilotu ve yolcusunun şaşkınlık yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
Yıllardır tandem yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ayşenur Katırcı, Ölüdeniz'den kadın yolcusunu alarak havalandı.
Gökyüzünde süzülen ikili, bir süre ilginç anlar yaşadı. Yolcusunun akrobasi hareketi istemesi üzerine Katırcı, spiral (keskin dönüş) denilen hareketi yaptı. Saniyeler içinde yolcunun güneş gözlüğü, rüzgarın da etkisiyle gözünden fırladı.
Uçan gözlük, yolcunun kucağına düştü
Yolcu, keskin dönüş bitiminde, Katırcı'ya uçup gittiğini söylediği gözlüğünü bir anda kucağında buldu.
Yolcu, güneş gözlüğünün kucağına düşmesine hem şaşırıp hem sevinirken, havada yaşanan bu anlar, kameraya anbean yansıdı.
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