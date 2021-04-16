Yıllardır tandem yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ayşenur Katırcı, Ölüdeniz'den kadın yolcusunu alarak havalandı.

Gökyüzünde süzülen ikili, bir süre ilginç anlar yaşadı. Yolcusunun akrobasi hareketi istemesi üzerine Katırcı, spiral (keskin dönüş) denilen hareketi yaptı. Saniyeler içinde yolcunun güneş gözlüğü, rüzgarın da etkisiyle gözünden fırladı.

Uçan gözlük, yolcunun kucağına düştü

Yolcu, keskin dönüş bitiminde, Katırcı'ya uçup gittiğini söylediği gözlüğünü bir anda kucağında buldu.

Yolcu, güneş gözlüğünün kucağına düşmesine hem şaşırıp hem sevinirken, havada yaşanan bu anlar, kameraya anbean yansıdı.