Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 20:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da sobadan zehirlenen kadın evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Terme ilçesinde, yalnız kaldığı evde odun sobasından çıkan dumandan zehirlenen 76 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesinde, Mescitli Mahallesi'nde yaşayan Münire Güngör, evinde ölü bulundu.
Eve gelen yakınları Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken buldu.
İhbarla gelen sağlık ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Odun sobasından sızan dumandan öldüğü değerlendirilen 6 çocuk annesi kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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