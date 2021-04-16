Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, güzel vakit geçirmeleri için öğrencilere 40 uçurtma gönderdi.

Mahalledeki açık alanda düzenlenen uçurtma şenliğine ilgi gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Türkçe Öğretmeni Rahime Şener'de çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduğu için Kaymakamımız Asım Solak'a çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı" dedi.

[Fotoğraf: İHA]