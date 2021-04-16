Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir araçta 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Mersin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İnönü Bulvarı'nda şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 132 litre sahte etil alkol bulundu.
Gözaltına alınan Sürücü A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sahte Alkol Sahte İçki
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