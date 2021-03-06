Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Hacıali köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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