Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli 3 ilde PKK’ya operasyon
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Muş ve Mardin'de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı (EYP) ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 26 Şubat’ta İstanbul, Muş ve Mardin’de 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari diğer zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz