Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kastamonu’da 2 köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantinaya alındı.
Halkın sağlığını korumak amacıyla Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 2 köyün daha karantinaya alındığı açıklandı.
Karantina hakkında açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Nisan tarihli 37 sayılı kararıyla Korona virüs (COVID-19) salgın hastalığıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında, Ortalıca köyümüzün Belen Mahallesi ile Çepni köyümüzün Sakızcı Mahallesi 14 günlük süreyle karantina altına alınmıştır” dedi.
Etiketler: köy koronavirüs karantina jandarmaSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:25
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