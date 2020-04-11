Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmaray Halkalı-Gebze tren seferlerinin, sokağa çıkma yasağı kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşların, ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için 06.00-22.00 arası yarım saatte bir yapılacağı ifade edildi.