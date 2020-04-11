Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A. da yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin sorgusu sürüyor.