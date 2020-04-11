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Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A. da yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin sorgusu sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyon HAP ele geçirildiSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:57
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