Haber Giriş: Kaynak: AA
Yasağa aldırış etmediler, yangını söndüren itfaiyeyi izlediler
İstanbul'da, bir binanın 3. Katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda kişi, yasağa rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.
Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
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