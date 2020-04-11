İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan böbrek yetmesliği ve epilepsi hastası Altın, evde "Tek sırdaşım" diyerek beslediği muhabbet kuşu kaybolunca 115 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi.

Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik çocuğu evinde ziyaret ederek kafes içerisinde kuş hediye etti.

Kuşu kaybolduğu için çok üzüldüğünü anlatan Altın, "155'i arayarak durumu anlattım. Hemen adresimi istediler. Bugün de bana sürpriz yaparak kuş getirdiler. Çok şaşırdım ama çok da mutlu oldum. Polis amcalara çok teşekkür ederim" dedi.

Küçük Helin ve kardeşi ile bir süre sohbet eden polis ekipleri daha sonra evden ayrıldı.