Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 köy yolu kardan kapandı

Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda, dün kapalı olan 180 köy yolunun 118'i açıldı.

Ekipler, kapalı olan 62 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta kapalı olan 10 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Amasya'da kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışıyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan kar küreme çalışmalarının ardından kent genelinde kapalı bulunan 11 köy yolunun tamamının ulaşıma açıldığı kaydedildi.